蒐集員工血、指甲紮成稻草人…噁老闆：要吸年輕人精氣

2018年12月28日 07:06 王佐銘

日前南韓一間高科技公司的董事長因為虐待員工、虐殺動物而躍上版面。沒想到在當地媒體追查之下，竟然發現了一個超可怕的怪癖。幾年前，他曾藉著祈福之名，蒐集了員工們的指甲與血液，並且製成了稻草人，為的就是想吸取年輕員工的精氣。這個消息遭爆出之後，許多人紛紛直呼「太噁了！」、「有夠變態，我要吐了！」。

綜合外媒報導，這間公司鳴叫韓泰未來科技，董事長梁振浩（Yang Jin-Ho）過去就曾因為暴行、傷害、侵占、威脅恐嚇、性侵與虐待動物及許多罪嫌正接受調查，是個名副其實的惡老闆。如今他竟然被媒體爆出2014年曾藉口想為員工祈福，特別舉辦一場祭祀活動。但這最重要的目的卻是想要藉此蒐集年輕員工的頭髮、指甲、血液等，製造成稻草人埋在自家的祖墳附近，並請道士來做法以「吸取年輕人的精氣」讓自己運途大開、長生不老。

不過這也不是他第一起惡行，先前他也被爆出，曾在公司舉辦一場活動，並逼迫員工拿弓箭把雞活活射死，但因為員工認為太殘忍，遲遲不敢動手。梁振浩更氣得當場示範，直接將雞射死並直接煮來吃。

據了解，目前梁振浩因為多起罪嫌以遭南韓警方逮捕並進行調查，將於明年1月24日進行了第一次的開庭審理，而至於要受怎麼樣的刑罰，仍有待法官判決。