咬5口漢堡驚見「密集膿皰」超崩潰！行家秒解真相

2018年12月28日 08:20 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸近期爆發非洲豬瘟疫情，人心惶惶，有網友透露，友人在廣東吃到一塊漢堡肉，咬5口後卻發現肉上有許多一顆一顆密集的「膿皰」，嚇得頭皮發麻、食慾全消，照片曝光後引起網友熱議，也有專家解答背後真相。

原PO昨（27日）在臉書不公開社團《爆廢公社》PO文表示「朋友在廣東吃到這樣的肉，想請教廣大的廢友，這肉發生了什麼事…不敢吃只好浪費食物了。」畫面中，只見肉塊上出現一顆一顆密集的「膿皰」。不過文中並未強調這是什麼動物的肉。

不少網友看了驚呼，「媽呀這好噁心」、「藤壺口味的漢堡」、「好像加了破布子」、「我密集恐懼症發作」、「吐了…這比恐怖片恐怖」、「這到底是什麼暗黑料理？」、「這肉不能吃！這是生病的豬，生病就打抗生素，一般就會丟掉，不會拿來賣，極不新鮮，對人體有害」。

但也有行家解答「有在做菜的一看就知道是血水」、「牛肉冰凍下去煎，血流出來就變這樣了，那是結塊的牛血」、「這不是很正常嗎？肉煎的時候血水跑出來凝固，就變這樣了」、「牛肉吧？鐵板溫度太低，血水冒出來後被燜熟了就變這樣了，請參考蒸肉餅」；不過網友則回應「長知識！不過看了沒胃口了」、「即使是正常的我覺得還是不行，吃到會想吐」。