如果老爸落選怎麼辦？韓冰一句話讓韓國瑜感動到嫑嫑的

2018年12月28日 13:09 李珮雲 ／綜合整理；時報出版／韓國瑜口述、黃光芹採訪撰述 ／綜合整理；時報出版／韓國瑜口述、黃光芹採訪撰述

「沒選上怎麼辦？」韓冰回答感動韓國瑜（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

韓冰在加拿大讀書，讀到一半時，韓國瑜因北農人事爭議，與段宜康等人戰得不可開交，黨團同志相應不理，刺激他乾脆投入黨主席選戰。幕僚建議韓冰束裝返國，幫父親說話。自此，韓冰投入國民黨內戰，一路與父親並肩作戰，直到他當選高雄市長為止。

韓冰第一次上廣播節目時還顯得生澀。訪問結束後，面對記者聯訪：「如果父親沒選上，怎麼辦？」她說了一句令父親感到窩心的話：「別擔心，我養你！」韓冰這句話，可不是玩笑話。從小到大，她親眼所見，韓國瑜總是對別人大方、對自己節儉。「他都隨便穿，衣服破了，也不換！」

北農下來，韓國瑜依舊開著那輛二○○六年出產的二手休旅車，車廠師傅交代他，千萬不可開上高速公路，但韓國瑜還是照開。「沒關係！我慢慢開就是了！」韓冰覺得危險，把她當模特兒打工賺的錢拿出來，貸款幫他買了輛新車，錢都還沒付完，他就去選黨主席了。

韓冰百分百支持父親參選國民黨主席，與他一塊兒長大的同學和朋友，因為也跟「韓叔叔」熟，雖然很不喜歡國民黨，卻因為愛屋及烏，加入國民黨。

韓冰覺得，韓國瑜的黨主席之役打得很漂亮。落選後，就應該休息。她全力反對他接任高雄市黨部主委，而且反對的程度還勝過李佳芬。為此，她一度跟父親打冷戰，不跟他說話。韓國瑜還以為女兒跟朋友吵架嘔氣，殊不知女兒長大了，開始管他了。

依照韓冰原本的計畫，已安排好在學校讀兩個月的暑修課，並不準備返台；但到了二○一八年四、五月間，她看父親選得悽慘，沒有人幫他，更沒有人看好他，於是她悄悄返國，跟父親站在一起。

起初，她看父親沒兵、沒將，每天跑得很辛苦、很累，整個人瘦一圈，硬是逼著他喝雞湯。接下來，她開始招兵買馬。小學同學許右萱，正打算出國念書，從小到大從來不碰政治，卻為了「韓叔叔」決定留在高雄；政策組長陳怡安是她的表姊，自然義不容辭；二十二歲美編王律涵原本在飲料店上班，前來應試，上政論節目舌戰群雄，毫無懼色，選戰打完，又回去搖搖杯。

韓國瑜這次勝選，可謂小兵立大功，五位小編年齡平均只有二十五歲，有時人手不夠，還要輪流上電視，王律涵就因為說了「你們大人好噁心！」和「你以為韓國瑜是Hello Kitty！」等金句，而一炮而紅。

韓冰說，她們常常忙到半夜三點才回家，這些年輕夥伴，根本就是「萬用鑰匙」！她們從沒有吵過架，這是最大的致勝秘訣。她們共同的默契是：團體合作成敗與否，繫之於內部是否團結；團結則勝，內鬥則敗。國民黨亦然。

另外，團隊要成功，彼此之間的信任感很重要。幾個小編負責幫韓國瑜抓重點、幫他避開地雷區，其他則自由發揮；而韓冰扮演最後的把關機制，因為畢竟她最了解爸爸，由她來抓感覺，總錯不到哪裡去。

她的心得還有：組織小，有組織小的好處，彼此溝通順暢，幾個人講好、或韓國瑜交代下來，她們立刻執行；在大選後期尤其重要，越忙的時候，越能溝通的團隊，就越占上風。選舉結束之後，她即將返回加拿大，繼續完成她的課業。人生的旅程很長，她永遠忘不了，陪父親打過那最美好的一仗。

本文摘自，時報出版《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

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