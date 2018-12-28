「5天4夜越南極樂之旅」難收心！ 網暴動揪團

老司機揭「5天4夜越南極樂之旅」難收心！（圖／翻攝自Dcard）

友善列印
／綜合報導

台灣近日爆發史上最大宗「假觀光真偷渡」的151名越南旅客逃脫案，截至今（28日）上午，扣掉3人離台、17人被逮，還有131人逃逸，掀起網上熱議。近日一名剛畢業不久的社會新鮮人分享5天4夜「越南極樂之旅」的行程，同樣引來無數網友關注，除了朝聖著名觀光景點、大啖補腎養氣美食，夜夜笙歌的暗黑服務，更讓他心情悸動無比，儘管回台已逾1個月，他還是天天和越南女神視訊聊天，直呼「人在台灣，心在越南！」

原PO本月月初在《Dcard》鉅細靡遺的分享5天4夜「越南極樂之旅」的行程，透露第一天落地後，領隊先是介紹當地風情民俗，以及晚上的「暗黑選項」，並提醒旅遊時的陷阱和注意事項，接著帶著一群團友們換匯、吃午餐，便直奔半套桑拿。

原PO透露，他第一眼看見對方，是一名長相清秀、一臉淡妝的纖細女孩，他一度以為走錯房，沒想到實際體驗後，過程中「深深刺激著每個神經」，令他意猶未盡。

除此之外，領隊也帶著他們大啖超補的當地美食，包含鴨仔蛋、生蠔、螃蟹、瀨尿蝦等各式海鮮料理，吃飽喝足後，一夥人接著進入KTV選妹，領隊還傳授了不少絕招，直指「培養好感情會有意外驚喜！」

隔天，團員們睡到中午，起床用餐後便去觀光景點走走，接著下午的重頭戲登場，足足2小時的「殘廢餐」因為規定不能自己動手吃，全靠著小姐餵食，晚上一樣到KTV挑妹狂歡，再回飯店和妹子床戰一夜；隔天行程大致差不多，不過白天則衝湄公河朝聖；第4天因為前幾日的疲勞衝刺，領隊帶著他們去洗頭店洗頭、按摩，好好放鬆一下，晚上繼續開戰。

原PO透露，這趟極樂之旅總共花費67000元，包括團費16300元、娛樂費43800元、簽證1600元、機票5300元；暗黑部分共4個過夜、1個桑拿、1個短打，坦言回來後很難收心。

不少網友看了行程記錄後也心癢難耐，紛紛留言直呼「看了都想移民了」、「求開飛機了」、「太狂了，有報名就一定會成團嗎？」、「太神啦，請收下我膝蓋，終於有存錢的動力了」。

老司機揭「5天4夜越南極樂之旅」難收心！網暴動揪團 夜夜笙歌的暗黑服務，讓原PO心情悸動無比。（圖／翻攝自Dcard）
老司機揭「5天4夜越南極樂之旅」難收心！網暴動揪團 領隊帶著團員大啖超補的當地美食，包含鴨仔蛋、瀨尿蝦等料理。（圖／翻攝自Dcard）
老司機揭「5天4夜越南極樂之旅」難收心！網暴動揪團 隔天團員還帶著妹子一起去湄公河玩。（圖／翻攝自Dcard）
老司機揭「5天4夜越南極樂之旅」難收心！網暴動揪團 除了暗黑行程，團員也直衝觀光地點朝聖。（圖／翻攝自Dcard）
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