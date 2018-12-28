理科太太全家神基因！「天菜堂哥」曝光網狂問：未婚嗎？

理科太太全家神基因！「天菜堂哥」曝光網狂問：未婚嗎？(圖/翻攝自理科太太影片)

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#理科太太實驗室：一般牙刷和音波牙刷差在哪？(影片來源/youtube/理科太太 Li Ke Tai Tai)

知識型知名Youtuber「理科太太」以專業理性的角度帶領觀眾了解生活科學，有些尷尬的開場白以及表情都成為了她的招牌特色，這也讓她快速在網路上走紅。近日，她釋出了一支宣導如何正確刷牙的影片，除了特別請來了牙醫朋友教導大家「貝氏刷牙法」，還特別請來了「遠房堂哥」擔任示範模特兒，而理科堂哥帥氣的模樣讓網友都直呼：「我可以！」

理科太太全家神基因！「天菜堂哥」曝光網狂問：未婚嗎？ 陳楚翔以模特兒身分出道轉型成演員(圖/翻攝自FB/頂尖東方國際傳媒股份有限公司)

堂哥登場後自稱是「陳先生」，還模仿理科太太的打招呼方式，讓理科太太也忍不住吐槽：「真的很尷尬」，不少粉絲被堂哥「帥到」，紛紛湧入臉書留言狂問：「堂哥未婚嗎？」，但也有眼尖的粉絲留言，覺得堂哥長得很像「陳楚翔」，而理科太太也出面回應：「他就是啊！」。據悉，陳楚翔從模特兒比賽中脫穎而出，出道後轉型為演員，曾和大陸一線女星張靜初合作拍攝微電影，並演出過《西域童話》、《屍憶》等電影。

理科太太全家神基因！「天菜堂哥」曝光網狂問：未婚嗎？ 理科太太的老公也受到粉絲們的喜愛(圖/翻攝自理科太太影片)
理科太太全家神基因！「天菜堂哥」曝光網狂問：未婚嗎？ 帥氣的理科小叔讓不少粉絲想搶當「理科弟媳」(圖/翻攝自理科太太影片)

其實在此之前，理科太太的老公也多次出現在影片中，壯碩的身材和木訥的性格形成反差萌，吸引不少網友們的喜愛，而在12月13日所釋出的影片中，僅出現短短3秒的理科小叔，帥氣模樣也讓網友灌爆臉書搶當「理科弟媳」，只可惜小叔已經有交往10年的女友，讓粉絲們都對於錯失機會感到可惜。

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