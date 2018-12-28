超「胸」正妹展廚藝！手端「蚯蚓炒麵」 自嘲：飯像嘔吐物

2018年12月28日 17:57 賈恩祺

做菜是一件高深的學問，如果想要做出一桌色香味俱全的料理，必定得下一番功夫。近日，《Yahoo奇摩拍賣》主辦了「暗黑煮婦來上菜！」的活動，吸引許多女網友前去分享自己的「暗黑料理」，其中一名女參賽者PO出了兩張照片，黑漆漆的炒麵和溼答答的炒飯，讓她也忍不住自嘲。

網友看到這兩道「暗黑料理」也忍不住吐槽(圖/翻攝自臉書/「暗黑料理來上菜！」)

近日，「暗黑主婦來上菜！」的活動，在臉書上面開放民眾參與，其中一名女參賽者分享了兩張她料理成品的照片，第一張照片中可以看見她身穿火辣的暗紅色內衣和黑色熱褲，手上卻捧著一盤黑色的炒麵，第二張照片中她則穿著白色上衣，手撐在桌上托著臉頰，有些無奈地看著自己做的炒飯，而她也在貼文忠忍不住自嘲自己：「怎麼麵像是聚在一起的蚯蚓」、「炒飯也整個像是嘔吐物」、「自己都想要倒退三步惹」。網友們看見她的暗黑料理，也紛紛留言吐槽：「炒飯水再多一點，就可做當作飯湯了」、「妳那碗是稀飯吧！」、「那盤蚯蚓你挖多久了」。

但其實這名女參賽者就是馬來西亞的網紅林淑芬，曾經來台灣就讀過逢甲大學，身材姣好的她常常會在自己的IG上PO出性感美照，若隱若現的拍照風格也讓她吸引許多男性網友的關注，在IG上也擁有超過33萬的追蹤者。