意外揭身世祕密！他送DNA檢測組 媽喊：不要測

意外揭身世祕密！他送DNA檢測組 媽喊：不要測(示意圖/達志影像)

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在國外，DNA測試劑越來越流行，一名網友就在聖誕節時購買了6套「DNA檢測組」送給他的家人們當作交換禮物，但這個禮物卻意外讓他們陷入家庭危機當中，並且揭露了父母隱藏多年的孩子們的身世祕密。

一名網友在《Reddit》上發表了一篇文章，內文寫道，因為他前段時間看到了DNA檢測組的廣告，覺得它會是最棒的交換禮物，所以他立刻下訂了6組，並在聖誕節的時候分送給了他的父母和三個兄弟姊妹，當大家都將禮物拆開後，他的媽媽明顯被嚇壞了，不斷地阻止其他人，以「裡面還有不安全的化學成分」，試圖說服他們不要測，孩子們只好向媽媽解釋裡面並沒有化學成分，但媽媽還是表現得非常不安，甚至脫口說出了「只有一個孩子需要測，其他人的結果都會一樣」，要他們把其他的檢測組都轉售出去來省錢，隨後PO主的父母上樓吵架，而4個小孩則在樓下不停猜測誰是那個同母異父的孩子。

然而，事情突然有了轉折，PO主的父母從樓上下來後，告訴了他們有關於身世的真相，原來媽媽之前和第一任丈夫生下了姐姐，卻在不久後過世了，媽媽的朋友一直陪伴在她的身邊，一起度過她生命中最黑暗的時光，而這個朋友就是他們的爸爸，兩人在之後陷入了愛河，生下了其他三個孩子。這個真相對於媽媽來說十分痛苦，因此才選擇隱瞞，直到今天媽媽終於有勇氣講出這段過往，也讓一家人的關係更加親近。

文章來源：Reddit

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