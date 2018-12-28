周子瑜奪世界第2美！榮光蟬聯「亞洲最美」

2018年12月28日 20:45 賈恩祺

The 100 Most Beautiful Faces of 2018(影片來源/youtube/TC Candler)

美國電影網站「TC Candler」每年都會選出「世界百大最美臉孔」，而今日（28日）傍晚公開今年的得獎者名單影片，韓國人氣女團「Twice」成員周子瑜奪下第2名，成功蟬聯「亞洲最美」，也成為台灣唯一入榜的女星。

這也是子瑜第四度入榜，她在2015年時第一次進榜就拿下第13名的成績，名次也每年逐漸上升，今年來到了第2名的位子，有眼尖的網友就發現，在子瑜名字下方的備註還被官方加上了「2019？」的字樣，似乎是在預期明年子瑜也能奪下好成績。

世界第一美由年僅17歲的法國模特兒黛蘭布蘭多奪下(圖/翻攝自影片)

而這次獲得「世界百大最美臉孔」第一名的則是來自法國的17歲模特兒黛蘭布蘭多（Thylane blondeau），她在4歲時就曾為時裝品牌走秀，6歲便登上法國版的《Vogue》雜誌，還被媒體喻為「世界最美小女孩」，而她去年在「世界百大最美臉孔」拿下第2名，今年終於榮登冠軍寶座。

Twice共有4名成員入榜 日本籍成員Sana榮獲46名(圖/翻攝自影片)

曾蟬聯兩年冠軍的南韓女星Nana今年奪得第6名(圖/翻攝自影片)

此外，今年排行榜中「Twice」共有4名成員進入榜單，除了子瑜外，還有46名的SANA、66名的定延以及82名的娜璉，「BLACKPINK」中也有2名成員入榜，分別是13名的Jennie和第9名的Lisa，而曾奪下2014及2015年冠軍的南韓女星NANA今年獲得第6名；日本第一美是位於31名的小松菜奈，而石原聰美則落在第43名。

獲得31名的小松菜奈是日本第一美(圖/翻攝自影片)