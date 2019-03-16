失業男中84億頭獎 前妻不屑：錢再多也不復合

失業男中84億頭獎 前妻不屑：錢再多也不復合(示意圖/達志影像)

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失業男過去15年在家當家庭主夫，靠著前妻的薪水過生活(影片來源/youtube/Inside Edition)

美國新澤西州(New Jersey)一名失業男，長期沒有穩定工作，過去15年都靠妻子養家，而日前他購買「兆彩樂透」（Mega Millions），意外中得頭獎2.7億美元(約新台幣84億)，期間還忘記拿走彩券，差點與獎金擦身而過，不過如今他已和妻子離婚5個月，前妻得知後不屑的表示「錢再多也不想復合」。

54歲的麥克(Mike Weirsky)於2月28日，在菲利普斯堡（Phillipsburg）的Quick Check商店，購買幾張「兆彩樂透」（Mega Millions），豈料竟中得2.7億美元(約新台幣84億)，讓他一夕變成億萬富翁，不過其離婚5個月的前妻艾琳(Eileen Murray)則冷淡的表示「我沒打算與他聯絡」。

艾琳受訪時透露，與麥可結婚15年，她一直在一間公司擔任成本分析師，但前夫卻始終沒有工作，由於他們生活不富裕，因此多次搬家，曾住過7個不同州，而兩人也都沒有孩子，而麥克卻待在家當家庭主夫，整整15年都靠艾琳賺錢養家，兩人直到去年10月才離婚。

而當問到「麥克中獎了，是否會想復合」的話題時，艾琳則冷淡表示「不管中多少錢，我也堅持不復合，我不但對他錢沒興趣，對他人更沒興趣」，還勸前夫去做些有意義的事情。而麥可目前打算幫自己與母親買新車，還要感謝幫他撿到彩券的人，日後才要規劃如何使用這筆獎金。

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