「她是不折不扣的韓粉」苦苓曝黃光芹請辭真相

「她是不折不扣的韓粉」苦苓曝黃光芹請辭真相（圖／本報資料照片）

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韓粉威脅傷害黃光芹兒子？韓國瑜籲:要理性！（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

資深媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，提及一些敏感議題，事後又遭推翻，甚至受到韓粉圍剿，放話要傷害她的兒子，引起軒然大波，讓她憤而請辭廣播節目。對此，知名作家苦苓親揭黃光芹請辭原因，全因「心寒」二字，還說她其實是「不折不扣的韓粉」。

苦苓日前在臉書發文透露，不少人疑惑黃光芹為何辭職，縱然她受到不理性的網友圍剿、孩子安全備受威脅，但她絕不會因此而害怕退縮，更何況電台台長林書緯也公開挺她，換句話說，她不是因為任何壓力而辭職的，「她辭職的原因是：因為她是一個不折不扣的韓粉」。

苦苓指出，她若不是韓粉，不會花費精神把韓國瑜的口述傳記那麼快的寫出來，那些時間她大可去接更多通告、多賺一點錢養家。而她在訪問韓國瑜時，對於參選總統大選與否，當然會想追個水落石出，沒想到結果卻遭到全盤推翻，逼得她公布訪問內容錄音，還被網友攻擊她故意「設計」韓國瑜。

苦苓認為，韓粉分為兩種，一種是希望他直攻2020總統大選，第二種則是希望2024時再出馬，而黃光芹只是「第二種」韓粉而已，只因為有一點不同的意見，就被「同志們」激烈的攻擊加上威脅，「黃光芹辭職的原因只有兩個字——心寒。」

貼文一出，黃光芹本人也在底下留言，「謝謝老師，我就不分享了！」不少網友紛紛出言鼓勵，「保重先，加油」、「支持妳專業的新聞態度」，也有自稱是韓粉的網友表示「韓粉支持您的監督」。

但也有人搖頭「人家有黨的策略要考慮，你硬要給人家下鐵板釘釘的結論，人家不能解釋嗎？你第一天關心政治？還暗示人家慾望熏心，意圖何在？人家不能有抱負要改變台灣，一定要是慾望嗎？」

文章來源：Facebook/苦苓

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