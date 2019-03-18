陸生問「當台灣區領導人」柯文哲14字回應

2019年03月18日 13:22 李珮雲

台北市長柯文哲訪美，昨（17日）前往紐約大學出席演講，與大紐約地區台生及部分港生、陸生進行座談，問題五花八門，不過其中一位陸生更直接問柯，日後若有機會「當台灣區領導人」的話，該如何處理兩岸關係？對此，柯文哲14字回應，掀起討論。

柯文哲昨以「文明」為題，與大紐約地區350位學生進行座談，不過活動中發生一個插曲，一名陸生開口問道，若柯文哲有機會擔任「台灣地區領導人」的話，該如何務實處理內政外交問題，其中包括兩岸關係…話尚未說完，隨即被柯打斷，「妳應該說，我會當大陸領導人的話…」一句話掀起現場學生熱議。

對此，柯文哲透露，近來自己的政治思維逐漸轉變，主因是他去年前往荷蘭考察時，看到當地的腳踏車系統，發現對方花了40年時間才得以建構完成，但台灣卻幻想在2、3年間去做腳踏車專用道。他強調，永遠不要幻想1天、2天、3天…又或者是1、2年去改變這個世界，就像歐洲國家在發展上的秘訣就是緩慢的進展，但具有長期的策略，這才是一個比較文明國家的作法。

柯文哲事後受訪時被問到，關於陸生的發言引發兩岸網友熱議，有何看法？他不以為意表示，「對她來講，她是那地方來她當然那樣講。」

不過就有一名也參與現場座談會的陸生直言，當下並不清楚起鬨的原因，好奇究竟是因為「台灣地區」還是因為「領導人」踩雷？並解釋說「前者在我們普通人的語境裡是一個中性詞，因為地區只是形容一方土地的名詞…」認為是一場誤解。

也有人直言「我覺得她不說『總統』這個詞出來，是因為考慮到柯P還沒有正式宣布要競選，怕說錯話；二來是想到領導人會比總統語意格局上更大，顯得客氣」、「她下意識使用的大陸官方語彙，擺在一群不熟悉大陸語境的台灣觀眾面前時，自然會顯得突出」並非有意製造焦點。