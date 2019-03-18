自稱「台灣女孩」被笑 57歲陸政協揭背後原因

台籍港區的大陸全國政協委員凌友詩，11日在政協全體大會上發言。（記者陳君碩攝）

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凌友詩當政協委員　陸委會：已違法最高罰50萬

57歲台籍大陸全國政協委員凌友詩，日前在政協會議上發言力促兩岸統一，遭內政部開罰50萬元，引發兩岸關注。她近日接受大陸官媒專訪時，痛批台灣政府此舉無疑是「殺一儆百」。此外，對於有網友笑她已屆知天命之年，卻還自稱「台灣女孩」，凌友詩直言，當年離開台灣時僅有17歲，確實還是個女孩。

「我是一個在台灣出生，17歲移居到香港的台籍港區委員，以我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客…」凌友詩在剛結束的政協會議上，一番促統言論，引發兩岸媒體關注，台灣陸委會認定凌已違反《兩岸關係條例》，將裁處新台幣50萬元罰鍰。

近日凌友詩接受大陸官媒《環球時報》專訪時表示，台灣當局對她的裁處，實際影響並沒這麼大，其真正的目的是想「殺一儆百」，警告台灣人「別像凌友詩一樣跑到大陸去當政協委員！」對於被開罰50萬，她則表示，此舉相當不合情理，認為《兩岸關係條例》只應限制台灣現役軍人和政府高層，不應限制一般老百姓，批評台灣當局「違反人權」、「限制人民自由」。

至於有網友調侃她在演講中自稱是「來自台灣的女孩」，她則解釋，當年離開台灣時才17歲，確實是女孩，「而且我的人生和事業基本上在香港拿到博士學位那一刻就已經定格了。之後我進入特區政府工作，2003年起擔任福建政協委員，可以說參與一國兩制的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，然後和其他委員一道肩負民族復興的使命，這些都是在我青年時候就已經獲得的機會和平台。」

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