鯨魚擱淺菲律賓吐血亡 解剖挖出40公斤塑膠袋

人類並非地球上唯一生物，但我們卻不斷製造垃圾、破壞地球，使其他動物面臨死亡危機。菲律賓達沃市「大型動物骨頭博物館」在臉書表示，近日有一頭年輕雄鯨在菲律賓南部海岸擱淺，發現牠無力游回海裡，最終在岸邊脫水死亡，而經過解剖後，發現牠的胃部竟塞了「40公斤的垃圾」。
綜合外媒報導，大型動物骨頭博物館（DBone Collector Museum）在粉專貼出鯨魚照，並指16日時他們在達沃市（Davao City）東海岸，發現一頭已死亡的柯氏喙鯨（Ziphius cavirostris），推測其可能擱淺後，因無力自行游回海裡，導致牠最終脫水、餓死在岸上。
而博物館的工作人員將其解剖，發現鯨魚胃部竟塞了「40公斤」的垃圾，有16個塑膠米袋、4個香蕉種植園用袋，還有各種塑膠袋，讓他們驚呼「這條鯨魚肚中的塑膠量，是我們目前見過最多的，真的讓人氣憤，政府應嚴格懲戒，那些將海洋視為垃圾桶的人」。
而博物館主任布萊區里（Darrell Blatchley）透露，由於這頭鯨魚吃進太多塑膠垃圾，導致牠胃中的圾垃已開始鈣化，使牠根本難以進食，且鯨目動物皆從吃的食物裡獲取水分，並不會從海洋裡喝水，假若牠們誤食塑膠袋，就難以消耗大量食物，使得牠們處於飢餓脫水的狀態，近10年來研究團隊發現，有57隻鯨豚都因胃裡的垃圾而死亡。
當地漁業局官員指，當時發現鯨魚時，牠看起來非常虛弱，豈料到了第二天，鯨魚曾一度掙扎，但最終仍吐血身亡。2015年有報告指出，海洋中有60%塑膠垃圾，大多來自大陸、菲律賓、越南、泰國及印尼，英國政府也曾警告，假若不解決海洋塑膠垃圾問題，未來10年內垃圾量恐增加三倍。
LOOK: A Cuvier's Beaked Whale that was found stranded in the shores of Sitio Asinan, Brgy. Caduanan, Mabini, Compostela Valley at 6am yesterday morning died several hours later. (Photos courtesy of D'Bone Collector Museum, Inc.) | via Zea Capistrano pic.twitter.com/J7P1TmoHag— Manila Bulletin News (@manilabulletin) 2019年3月17日