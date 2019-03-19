鯨魚擱淺菲律賓吐血亡 解剖挖出40公斤塑膠袋

鯨魚擱淺菲律賓吐血亡 解剖挖出40公斤塑膠袋(圖翻攝自臉書/D' Bone Collector Museum Inc.)

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人類並非地球上唯一生物，但我們卻不斷製造垃圾、破壞地球，使其他動物面臨死亡危機。菲律賓達沃市「大型動物骨頭博物館」在臉書表示，近日有一頭年輕雄鯨在菲律賓南部海岸擱淺，發現牠無力游回海裡，最終在岸邊脫水死亡，而經過解剖後，發現牠的胃部竟塞了「40公斤的垃圾」。

綜合外媒報導，大型動物骨頭博物館（DBone Collector Museum）在粉專貼出鯨魚照，並指16日時他們在達沃市（Davao City）東海岸，發現一頭已死亡的柯氏喙鯨（Ziphius cavirostris），推測其可能擱淺後，因無力自行游回海裡，導致牠最終脫水、餓死在岸上。

而博物館的工作人員將其解剖，發現鯨魚胃部竟塞了「40公斤」的垃圾，有16個塑膠米袋、4個香蕉種植園用袋，還有各種塑膠袋，讓他們驚呼「這條鯨魚肚中的塑膠量，是我們目前見過最多的，真的讓人氣憤，政府應嚴格懲戒，那些將海洋視為垃圾桶的人」。

而博物館主任布萊區里（Darrell Blatchley）透露，由於這頭鯨魚吃進太多塑膠垃圾，導致牠胃中的圾垃已開始鈣化，使牠根本難以進食，且鯨目動物皆從吃的食物裡獲取水分，並不會從海洋裡喝水，假若牠們誤食塑膠袋，就難以消耗大量食物，使得牠們處於飢餓脫水的狀態，近10年來研究團隊發現，有57隻鯨豚都因胃裡的垃圾而死亡。

當地漁業局官員指，當時發現鯨魚時，牠看起來非常虛弱，豈料到了第二天，鯨魚曾一度掙扎，但最終仍吐血身亡。2015年有報告指出，海洋中有60%塑膠垃圾，大多來自大陸、菲律賓、越南、泰國及印尼，英國政府也曾警告，假若不解決海洋塑膠垃圾問題，未來10年內垃圾量恐增加三倍。

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