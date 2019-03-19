紙糊的？天花板崩落 網嚇：天蠶在樓上踏一腳？

2019年03月19日 10:55 李珮雲

這下代誌大條了！一名男網友的友人日前回家，一開門卻赫見客廳天花板大面積崩落，且鋼筋外露，就連嵌在天花板的吊扇也重砸在茶几上，畫面曝光慘不忍睹。

原PO昨（18日）晚間在臉書不公開社團《爆廢公社》PO文指稱，家住台北市士林區的好友心有餘悸的說「老子長到今年32歲了，沒見過這種事…我家客廳的天花板掉下來了！」萬幸的是，事發當時是白天上班時間，所以一家子人平安無事。

畫面中可見，客廳天花板大面積崩落，原本嵌在天花板上的吊扇也硬生生砸落在沙發及茶几上，不只鋼筋外露，地上全是水泥碎磚，現場一片杯盤狼藉。

網友看了這畫面後也嚇傻了，紛紛留言驚呼「好險沒人！不然那吊扇就變成傳說中的血滴子了」、「豆腐渣欸」、「趕快搬家了」；也有人聯想到電影《摩登如來神掌》的劇情，笑說「天蠶在樓上踏了一腳？」、「這可能是天蠶跟輝哥還有阿遲在打架」。

不少人認為這是海砂屋，直言「鋼筋都鏽蝕了，標準的海沙屋」、「海砂屋應該撐不下去20年的狀況，這個要請專業鑒定來判斷了」；也有人表示「有漏水造成生鏽，如果沒漏水就是偷工、造成生鏽蓬脹水泥剖落」。