給未來的自己…她拆信見感人內容 網讚：超勵志

給未來的自己…她拆信見感人內容 網讚：超勵志(圖/翻攝自DCard)

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在過去這段成長的路上，你有遺憾或感到後悔的事情嗎？日前一名網友無意間翻出了10年前寫給未來的自己的信，看著國中二年級的自己好奇著未來的發展，讓她十分感動，於是也提筆回信，向國二的自己告知已經完成了兒時的夢想。

給未來的自己…她拆信見感人內容 網讚：超勵志 PO主也回信給10年前的自己(圖/翻攝自DCard)

這名女網友在《DCard》上發文，表示自己在放假回家整理房間時，從日記中掉出了一封「穿越時空的信」，信封上有她2009年時留下的稚嫩筆跡，讓PO主的回憶頓時湧上心頭。國二時的她非常好奇長大後的自己發展如何，「快樂嗎？好玩嗎？幸福嗎？對象誰？有考上音樂系嗎？」，也表示自己正在準備報考音樂系的資料，非常緊張，更在信的最後鼓勵長大後的自己。看完信後PO主相當感動，也提筆回信，信中提到她已經完成了夢想，目前正在就讀音樂研究所，還擔任了音樂老師，也感謝年輕時自己的努力，才成就了現在的她。

網友們看完這則貼文後都深受感動，也紛紛懷念起以前也曾寫信給「未來的自己」過，「好感動⋯我高三畢業時也寫了一封十年後才能看的信，希望開信時我的人生已能向當時的我做出解答」、「對音樂的熱忱不變並且加以實踐，10年前的妳一定以妳為榮」、「好勵志喔，而且當初的夢想也實現了」、「看到很感動，結果就莫名泛淚了」。

文章來源：DCard

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