7-11微波食品劣化史 對比照網全哭了

7-11微波食品劣化史 對比照網全哭了(圖片取自/PTT)

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有時候半夜肚子餓，或是中午不知道要吃什麼，有些人會選擇7-11的微波食品，快速方便選擇也多，也常有人將各大便利商店的微波食品，拿來評比，可見微波食品受歡迎程度頗高，有網友將微波食品10年前後對比，一看照片真的有點心酸。

7-11微波食品劣化史 對比照網全哭了 2008年麻婆豆腐，絞肉明顯多(圖片取自/PTT)

這名網友在網路上PO出2008年，小7販售的麻婆豆腐照片，說自己前幾天再度買來吃，超級油膩而且沒香味，只有辣辣的感覺，飯也是整坨黏在一起，豆腐吃起來也老，結果不少人都跳出來表示同感，原來不是只有原PO這樣覺得，而是微波食品口味真的「劣化」。

7-11微波食品劣化史 對比照網全哭了 現在的麻婆豆腐(圖片取自/PTT)

現在的麻婆豆腐對比2008年的版本，照片一比較，差別在哪馬上看出來，絞肉到底去哪了？「已經變很久了，根本是白飯拌辣油」、「是真的變很鹹，沒麻辣感」、「最早的麻婆真心好吃，後來每況愈下，現在難吃飯還乾乾的」、「7-11麻婆豆腐真的變超死鹹」、「早期的麻婆豆腐絞肉滿多的，現在幾乎沒有」、「一個月前吃過，感覺像水+花椒+鹽然後勾芡的化學品」。

7-11微波食品劣化史 對比照網全哭了 綠咖哩也被認為口味劣化(圖片取自/PTT)

不只麻婆豆腐，有網友認為許多食品口味也都變調了，「綠咖哩也變不好吃」、「咖哩口味就退化了」、「握便當也回不去」、「口味變就算了也漲價」，其實微波食品偶爾去便利商店會想吃，久久吃一次，口味差異不要太誇張，多數消費者還是可以接受。

文章來源：PTT

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