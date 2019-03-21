日本秘境車站沒有出入口？只能靠搭火車離開

2019年03月21日 08:44 鄭玉如

這個車站是日本鐵路錦川清流線，近日開通的新車站，名為「清流展望台車站」(影片來源/youtube/tysニュースタイム)

台灣不少人喜歡至日本旅遊，享受當地的風俗美景，而日本有部分車站因偏僻、人煙稀少，又被稱為「秘境車站（秘境駅）」，而近日日本鐵路錦川清流線，又開通一個新的車站，由於「沒有出入口」也沒「站務員」，特殊的設計引發討論，到底是為了什麼呢？

日本一名網友「Gota.del.Vient-SH1-1」分享車站照，只見該車站不僅沒有站務員，甚至沒有出入口、廁所和候車座椅等，讓許多人匪夷所思，原來這個車站是日本鐵路錦川清流線，近日開通的新車站，名為「清流展望台車站」（暫譯，清流みはらし駅），其主要目的是為了提供旅客停下腳步觀賞美景。

鐵道營業課副課長杉原孝幸透露，因多數列車都未提供停車時間，讓遊客能欣賞期間的美景，為了讓遊客不再僅是透過窗戶賞景，因此才會增設「清流展望台車站」作為觀景用車站，讓遊客下列車拍攝景色，並促進山口縣岩國市旅遊業，不過若是要離開，旅客就必須等待下一班車來到。

「清流見晴站」已於3月19日舉行落成典禮，不過目前一般列車不會停靠，只有特殊的列車才會，因此旅客欲前往時，建議先上網查詢細節，而此新秘境景點，引發日本網友討論，不少人直呼「好酷的車站」、「在哪？好想去啊」，還有人開玩笑表示「萬一想上廁所怎麼辦？」，但也有人認為「這個只有特別列車才會停靠，沒有定期班次，與其說車站不如說只是一個觀景台」。