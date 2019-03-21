受傷擦這款神藥膏 他一試看到人生跑馬燈

2019年03月21日 09:40 黃瀞儀

日本藥妝店近年出現一款商品，特殊的「液體OK蹦」，可以在傷口快速形成保護膜，覆蓋小傷口，防止水或細菌入侵以及刺激，小小一瓶價格也不貴，很多人去日本都會買，不過這款OK蹦的「疼痛感」，也是它知名的原因之一。

有網友對這款液體OK蹦充滿興趣，在臉書社團《爆廢公社》上問說，有沒有人用過，聽說使用時會很痛，但一直沒有勇氣，所以到現在還不敢用，不過還是買了2條來放，許多人看到文章，紛紛表示真的會「撕心裂肺的痛」，第一次擦看到「人生走馬燈」。

許多用過的網友經驗分享，「超級無敵霹靂的痛」、「沒生過小孩的要有心理準備」、「一抹上去那瞬間似乎看見佛祖」、「痛到靈魂出竅，阿祖牽我回來」、「塗下去那一剎那，會看到人生跑馬燈」、「用過一次，感覺命差點被收走」，不過也有網友表示真的很好用，「剛塗完像3秒膠一樣，馬上可以碰水做事情」、「擦下去的瞬間很想飆去彰化，可是真的很好用，買了別浪費」、「塗完可以不用理他直到傷口好」。

這款液體OK蹦雖然好用，不過醫師提醒，液體OK繃適合用在一般的小傷口，例如被紙張刮傷那種小、淺且平整的傷口，除了包覆後有助癒合，防水性也不錯，若是傷口太大、形狀不規則、感染發炎狀態下，則不建議使用。