孕婦產7公斤巨嬰 驚恐曝：像被2台拖車輾過

2019年03月21日 10:07 鄭玉如

剛出生的哈珀與6個月大的孩子一樣重，甚至長滿了頭髮(影片來源/youtube/WUSA9)

初生嬰兒大多為2.5至4公斤，若胎兒重達5公斤，對母親分娩來說相當吃力。美國紐約(New York)有一名孕婦，近日生下一名女巨嬰，重達15.5磅（約7公斤），在該州登上最大嬰兒的稱號，而其母親也分享生產經歷，指像是被兩台拖車輾過。

綜合外媒報導，居住於紐約北部的巴克莉（Joi Buckley），日前在「阿諾․歐登醫學中心」(Arnot Odgen Medical Center)分娩，產下女嬰哈珀(Harper)，其重達15.5磅（約7公斤），而身長23.2吋(約58.9公分)，生產期間動用3名醫師，使用真空吸引(Vacuum)及剖腹產，才成功接生哈珀。

而巴克莉表示「分娩時像是被兩台拖車輾過」，剛出生的哈珀與6個月大的孩子一樣重，甚至長滿了頭髮，懷孕期間非常痛苦，嬰兒幾乎卡到她的肋骨，她知道女兒非常巨大，但沒想到她竟重達15.5磅。而哈珀因出生時有些受傷，因此目前待新生兒加護病房觀察，暫時需在氧氣機的幫助下呼吸。

而紐約州衛生廳發言人表示，得知哈珀出生後重量，就趕緊翻閱紀錄，確定她是全州最「大隻」的初生嬰兒。巴克莉透露，夫妻倆曾被告知，僅有15%的機率能懷孕，因此他們在7年前，就收養了大女兒，豈料2年後竟懷孕，生下11磅的兒子，如今又生下的女兒，呼籲其他遇到類似狀況的夫妻別放棄。