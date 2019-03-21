白沙屯媽祖出巡遇靈車 信眾圍「2米人牆」擋喪

2019年03月21日 11:07 李珮雲

孝心動人！7個月大孕婦跪地 祈求媽祖救父（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

台灣民間信仰普及，大多數神明出巡都會迴避喪家，12年前白沙屯媽祖繞境迎面來了2輛靈車，隨行信眾不約而同的圍成「2米高人牆」齊力為媽祖「避喪」的畫面，如今再被起底，讓不少人看了為之動容。

2007年4月27日中午12時許，白沙屯媽祖當時正往北港進香，不料在雲林西螺福興宮的街道上，對向車道竟迎面來了2輛靈車，由於街道狹小，無法再容下其他車輛遮擋靈車。

此時跟隨在媽祖鑾轎旁的信眾吆喝了幾聲，在千鈞一髮之際，迅速築成2米高人牆，有人拿起斗笠、帽子、包包，甚至有一位媽媽拉起懷中孩子的小手幫忙擋喪，一路護送媽祖鑾轎通過靈車。

於此同時，對向車道也出現一群人主動沿著靈車一方，列隊組起另一道人牆遮掩。當時信眾想盡各種辦法貼心擋喪的舉動，一度引發爭議和討論。

不少人誤以為媽祖避喪是擔心沾染不潔，也有人笑說「神遇到鬼還要怕？」事實上，媽祖慈悲，繞境若遇上喪家，廟方會請隨行貨車開道，讓轎班貼著貨車緩慢前進，這是為了不要叨擾喪家和新喪的亡魂。

12年前白沙屯媽祖繞境迎面來了2輛靈車。（圖／翻攝自「白沙屯媽祖婆」網站）

短短幾秒之中，信眾迅速築成2米高人牆幫忙擋喪。（圖／翻攝自「白沙屯媽祖婆」網站）

對向車道也出現一群人主動沿著靈車一方，列隊組起另一道人牆遮掩。（圖／翻攝自「白沙屯媽祖婆」網站）