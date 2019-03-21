這房子醜到被告上法院 鄰：看了眼睛痛

這房子醜到被告上法院 鄰：看了眼睛痛(圖片截自Youtube)

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Hillsborough 'Flintstones House' New Target of NIMBY Naysayers(影片源自Youtube)

美國加州的房子，一向以寬敞或是奢華別墅聞名，畢竟土地遼闊，住加州的有錢人也偏多，不過在舊金山灣區的一座小鎮上，有棟被暱稱「摩登原始人屋」的房子，因為外觀醜到被鄰居告上法院。

這棟位在加州舊金山灣區，希爾斯伯勒(Hillsborough)的摩登原始人屋，坐落在山丘上，遠從高速公路上就能一眼看見的奇特地標，但日前卻因為長得太醜，被該鎮的管理聽證會告上法院，該鎮代表在《舊金山紀事報》的採訪中表示，「這棟房子讓人看了眼睛很痛」。

這房子醜到被告上法院 鄰：看了眼睛痛 外觀像摩登原始人的房子(圖片截自Youtube)

這棟房子於1970年落成，使用混凝土噴灑的技術，形塑具有曲線的牆面，奇特的外貌和鮮豔的色彩讓它成為當地最具標誌性的地標，有些人認為這棟房子長得很像卡通《摩登原始人》的建築，還會特地去朝聖，但每天看著它的鄰居們簡直有苦難言，在知名灣區企業家2017年買下這棟房子後，小鎮居民終於忍無可忍。

這房子醜到被告上法院 鄰：看了眼睛痛 房子醜到鄰居忍無可忍(圖片截自Youtube)

這位企業家大肆改造房屋的前院，不但加蓋一片擋土牆、階梯步道、鐵柵欄大門，還放置了多隻七彩繽紛的大型恐龍雕塑，以及一些看不出是什麼東西的大型裝飾品，還訂製一組寫著摩登原始人主角口頭禪「呀吧搭吧嘟(Yabba-Dabba-Doo)」的大型字體裝飾看板，完全將這棟房子當作摩登原始人現實版。

這房子醜到被告上法院 鄰：看了眼睛痛 屋主放置許多恐龍裝飾品(圖片截自Youtube)

鄰居看到這些感到頭痛，「這些裝飾簡直是視覺傷害，她不但沒有申請改建許可，也沒有遵守社區建築標準」，最後管理聽證會要求企業家，年底前移除這些室外裝飾，否則開罰200美元(台幣約6164元)，但這位企業家付完罰款，表示不會移除裝飾，「我覺得這些恐龍很美，應該被留下來」。

這房子醜到被告上法院 鄰：看了眼睛痛 內部裝潢極具特色(圖片截自Youtube)
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