祭出年薪120萬！富豪徵能幹助理 陪他遊世界

2019年03月21日 11:21 鄭玉如

里普瑞(Matthew Lepre)近日在youtube釋出徵才影片(影片來源/youtube/Matthew Lepre)

年薪120萬的職缺，你心動了嗎？澳洲一名26歲富豪白手起家，靠著經營電商生意致富，每個月賺進6.6萬英鎊(約新台幣268萬元)，近日他也釋出徵才職缺，表示要徵求一名私人助理，年薪高達2.8萬英鎊(約新台幣120萬元)，這名助理要肯吃苦，還能陪他環遊世界。

根據《太陽報》報導，里普瑞(Matthew Lepre)家中經濟不富裕，儘管努力考上墨爾本大學牙醫系，但為了賺錢他放棄求學，選擇回雪梨兼3份工作，幫助家中的經濟狀況，期間他接觸到電子商務課程，認為此為未來商機，因此便投入電子商務市場，如今成為相當成功的電子商務策劃人。

在 Instagram 查看這則貼文 Matthew Lepre（@matthewlepre）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 7 日 上午 2:31 張貼

而里普瑞近日開職缺，徵求一名「貼身助理」，幫忙他安排旅行及工作路線，及旅程中的住宿、保險，且必須肯吃苦又能幹，不僅如此，還得熟悉社群軟體，懂得商務管理，年收高達2.8萬英鎊(約新台幣120萬元)，日後還會依能力調整薪水，且年滿18歲就可應徵，他笑著表示「畢竟我大學也沒畢業」。

在 Instagram 查看這則貼文 Matthew Lepre（@matthewlepre）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 下午 4:41 張貼

里普瑞透露，該名助理將陪他環遊世界，未來計畫至西班牙、希臘或邁阿密等地，「邊工作邊旅遊，讓我過上理想中的生活，我希望給其他人同遊機會，一同享受這種生活。我正在尋人加入我的冒險，跟我一起探索新世界」，他也希望這名助理能相當可靠，幫他打理日常的商務活動。