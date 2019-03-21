祭出年薪120萬！富豪徵能幹助理 陪他遊世界

祭出年薪120萬！富豪徵能幹助理 陪他遊世界(圖翻攝自/ig/matthewlepre)

友善列印
里普瑞(Matthew Lepre)近日在youtube釋出徵才影片(影片來源/youtube/Matthew Lepre)

年薪120萬的職缺，你心動了嗎？澳洲一名26歲富豪白手起家，靠著經營電商生意致富，每個月賺進6.6萬英鎊(約新台幣268萬元)，近日他也釋出徵才職缺，表示要徵求一名私人助理，年薪高達2.8萬英鎊(約新台幣120萬元)，這名助理要肯吃苦，還能陪他環遊世界。

根據《太陽報》報導，里普瑞(Matthew Lepre)家中經濟不富裕，儘管努力考上墨爾本大學牙醫系，但為了賺錢他放棄求學，選擇回雪梨兼3份工作，幫助家中的經濟狀況，期間他接觸到電子商務課程，認為此為未來商機，因此便投入電子商務市場，如今成為相當成功的電子商務策劃人。

而里普瑞近日開職缺，徵求一名「貼身助理」，幫忙他安排旅行及工作路線，及旅程中的住宿、保險，且必須肯吃苦又能幹，不僅如此，還得熟悉社群軟體，懂得商務管理，年收高達2.8萬英鎊(約新台幣120萬元)，日後還會依能力調整薪水，且年滿18歲就可應徵，他笑著表示「畢竟我大學也沒畢業」。

里普瑞透露，該名助理將陪他環遊世界，未來計畫至西班牙、希臘或邁阿密等地，「邊工作邊旅遊，讓我過上理想中的生活，我希望給其他人同遊機會，一同享受這種生活。我正在尋人加入我的冒險，跟我一起探索新世界」，他也希望這名助理能相當可靠，幫他打理日常的商務活動。

☆加入挖新鮮FB，精彩話題不錯過！

這房子醜到被告上法院 鄰：看... 世界最長壽烏龜！ 從乾隆時期...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。