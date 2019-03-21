為何豆芽菜要「去頭去尾」？老饕曝背後驚人真相

2019年03月21日 12:05 李珮雲

小當家 鳳凰水晶 中華一番（影片取自YouTube/RICO）

豆芽菜是台灣常見的食材，不過不少人在料理時，會將它「去頭去尾」，究竟背後原因為何呢？對此，就有專業老饕曝光背後驚人真相。

原PO日前在臉書不公開社團《爆廢公社》PO文抱怨，「有人家炒豆芽菜也會像這樣去頭去尾嗎？拔到手很酸…」好奇去頭去尾的用意到底是「為了擺盤好看？比較沒土味？媽媽比較龜毛？還是我媽故意整我的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不能用切的嗎？一定要一根一根拔？」、「整個不處理直接炒也很好吃呀」；不過也有人表示「家裡傳統都要去頭去尾，所以已經習慣了」、「拔到懷疑人生，但還是很愛吃」、「吃起來口感會比較好，是很費工的一道菜」。

有內行人表示，這樣不只賣相佳，價格也能賣得漂亮，「沒拔叫豆芽，拔完叫銀芽，去外面吃價錢馬上翻好幾倍」、「去頭去尾，是有錢人的吃法呢！」、「就是一種把食材升級的手工作業，很累」；也有網友聯想到卡通《中華一番》的「鳳凰水晶」，笑說「媽媽是特級廚師沒跟你說吧」。

此外，也有老饕揭密「以前皇上在吃的，你是懂不懂」、「這在高等餐廳可是師傅在做的事」、「我中學時，歷史老師說，慈禧太后的銀芽還需要把去頭去尾後，中段筋除掉，置入食材」。