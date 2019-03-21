世界最長壽烏龜！ 從乾隆時期活到...

世界最長壽烏龜！ 從乾隆時期活到...(圖片截自Youtube)

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全球壽命最長的烏龜從乾隆年間硬是活到現代(影片源自Youtube)

說到烏龜第一個就是想到「長壽」、「吉獸」，有句俗話說「千年王八萬年龜」，可見烏龜在古人心中的形象，但現代人對於烏龜，少了敬畏的心，甚至會煮成佳餚享用，而烏龜種類不同壽命也不一樣，有一隻最長壽龜，從乾隆時期活到現代！

這隻烏龜名叫阿德維塔，屬亞達伯拉象龜，是世界體型第2大陸龜，牠的甲殼平均可以長達120公分，雄性的平均體重大約為250公斤(550磅)，主要居住在塞席爾的亞達伯拉群島上，由於群島受到保護，較少人類影響，所以目前島上約有10萬隻象龜。阿德維塔1750年就是在賽席爾群島(Republic of Seychelles)出生，如果按照歷史來看，應該是出生於乾隆時期，而這隻烏龜的經歷也相當坎坷。

牠被一個經過英國的水手捕獲，並取名為阿德維塔，之後這位船員把牠當做禮物送給了東印度公司的克萊夫公爵，直到1875年，才被送到動物園中飼養，阿德維塔在動物園中度過漫長的時光，也從一隻單手可抓起來的小烏龜，變成一隻250公斤的巨龜，四肢粗壯，看起來十分強悍。

但其實牠的個性十分溫和，只食用仙人掌，一次大概要吃10公斤以上，喝水只喝淡水，當水和食物進入肚子，這些食物會被存起來，所以即使長時間不進食或喝水，都不會餓死，這種烏龜還可以承受兩個成年人的重量。阿德維塔一直活到2006年才去世，享年256歲，就連動物園的飼養員都被牠送走了3個，對於這種稀有象龜，真的要好好保護，不要破壞環境，讓牠們好好生存。

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