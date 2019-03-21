看到先報警！ 他是世界上最易被誤會的「人」

看到先報警！ 他是世界上最易被誤會的「人」(圖片取自/每日頭條)

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出國旅遊總是會有一些景點令人意想不到，捷克這個知名的歐洲城市，布拉格內擁有許多各歷史時期、各種風格的建築，其中以巴洛克風格和哥德式更為突出，如果穿梭在老城區的某個街道，若看到這一座雕像，先別急著打電話報警！

到布拉格廣場旅行，很多遊客都會選擇步行的方式來認識這城市，漫步在舊城區，可以不用在意幾點日落又或者到底哪裡才有景點，只要隨意走著，會發現很多風景就在眼前，如果在舊城區的街上，不經意抬起頭，會發現有一個單臂掛在桿子上的人，很多人第一反應是要幫他喊救命，或是報警求救，但是再仔細一看，就會發現這是一尊超逼真的雕像。

看到先報警！ 他是世界上最易被誤會的「人」 雕像一手放口袋一手抓鐵桿(圖片取自/每日頭條)

這個中年男子雕像，身高大約160公分、身材微胖，左手悠哉的放在口袋，右手緊緊的抓住如救命稻草般的鐵棍，距離地面近10公尺高、右邊的房子約3、4公尺的距離，看起來很驚險，但是又「悠閒」將手放口袋，形成強大的反差，或許就是設計師的用意，用幽默的方式，來激發看到這座雕像的人想像力。

這尊「吊著的人」雕像，人物原型是知名奧地利心理學家西格蒙德·弗洛伊德(Sigismund Schlomo Freud)，由捷克極具爭議的雕塑家大衛塞爾尼，於1997年設計建造，極具幽默、娛樂和想像力，這座雕塑也曾在柏林、斯德哥爾摩和倫敦等展出，引起了很大轟動，最終放置在布拉格。

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