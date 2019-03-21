蜂腰正妹太辣爆紅 性感美臀讓千萬粉絲瘋狂

蜂腰正妹太辣爆紅 性感美臀讓千萬粉絲瘋狂(圖翻攝自/IG/Jailyne ojeda)

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東西方的審美觀不同，近幾年西方人喜歡翹臀，其中金·卡戴珊更是許多人仰慕對象。墨西哥有一名20歲正妹，擁有深邃精緻的五官，身材更是名副其實的「蜂腰翹臀」，而她的臀圍甚至比金·卡戴珊還大，讓她因美臀而一夕爆紅，網友直呼這種臀型實在太性感了。

現年20歲的歐潔達(Jailyne ojeda)是一名模特兒，由於長相迷人亮眼，再加上她擁有性感臀部，因此吸引許多人追蹤，如今擁有964萬粉絲，而她出生於小康家庭，家中還有一個弟弟與妹妹，懂事的她知道上健身房費用昂貴，於是她便運用身旁物品，研發出自己的健身方法。

歐潔達透露「只要看得到的東西，都能成為我健身器具」，她甚至還舉起弟弟，作為訓練的工具，而她15歲時才開始健身，當時臀部還不是很大，花了5年的時間，她的健身成果相當驚人，臀圍竟有101公分，甚至比金·卡戴珊多出3公分，讓她廣告接不完，還被封為「全球第一健身女網紅」。

而能擁有如今的成果，也是靠著歐潔達努力得來，她從13歲時開始，就在服飾店兼職，還曾至海鮮市場、壽司店等打工，由於她外型亮眼，因此下班還曾被人跟蹤。而她也很享受這種忙碌生活，甚至在高二時著手學習大學課程，但人紅是非多，經常出現不少網友酸她，指她的臀部很畸形、噁心。

但歐潔達則表示「我無法迎合所有人，只要接受我自己就好了」，指現今社會容不下一點瑕疵，鼓勵大家能勇敢正視自己，提到她小腿上曾被燙傷，留下永久性的疤痕，但拍照時她堅持不修圖，也不用醫美消除「因為我一點都不在乎」，希望其他人也能愛自己的缺陷。

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