越南甜美護士打盹照爆紅！超高顏值網瘋揪團打針

越南甜美護士打盹照爆紅！超高顏值網瘋揪團打針(圖/翻攝自臉書/Linh Chi Đàoo)

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因為科技的發達，很多人都能透過網路傳播而迅速走紅，有許多長相漂亮的女孩子也都因為網路瘋傳她們的照片，而獲得大量網友們的關注。近日，又有一名越南的護士因為一張打盹照而走紅，清新甜美的長相，讓許多看到照片的網友都紛紛揪團，表示要到這家醫院去打針。

越南甜美護士打盹照爆紅！超高顏值網瘋揪團打針 Dao Linh Chi目前只是醫院的實習生(圖/翻攝自臉書/Linh Chi Đàoo)

這名女護士今年21歲，本名為「Dao Linh Chi」，在最近流傳的照片中，她身穿著醫院的白色制服，幾縷髮絲垂在臉旁，而她本人似乎因為醫院的工作太過繁忙，所以短暫地在椅子上稍微打盹休息，而這一幕也被一旁的朋友給拍下，事後她將這兩張照片分享到自己的臉書中，打趣地開自己的玩笑：「我看起來很累」，沒想到卻引起網友們的熱烈回應，讓她迅速走紅，很多網友也紛紛開玩笑地表示要揪團到醫院打針。

越南甜美護士打盹照爆紅！超高顏值網瘋揪團打針 她的朋友也透露Dao Linh Chi私底下的個性十分溫柔(圖/翻攝自臉書/Linh Chi Đàoo)

而網友們看見她私底下的生活照後更是大讚她的美貌，Dao Linh Chi有著白皙的皮膚以及又大又圓眼睛，長相非常清新甜美，只不過有人便注意到她的社交狀態顯示著「已婚」，讓不少男網友因此心碎，但Dao Linh Chi今日（21日）也在臉書貼上了一篇關於她的韓國新聞報導，並寫道：「我感到很榮幸，但我還沒有結婚」。

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