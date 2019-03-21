東京「超高級公寓」入住還附三餐…網知真相嚇翻

東京「超高級公寓」入住還附三餐…網知真相嚇翻(圖/翻攝自FNN)

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有時候生活中的一點小小誤會，總是讓人哭笑不得。日本東京某一棟建築外觀十分氣派豪華，讓許多初來乍到的其他城市的人們都對這棟建築物十分嚮往，夢想著有一天可以入住這棟公寓，但萬萬沒想到這棟「超高級住宅」竟然就是「東京看守所」本尊…。

近日在日本推特上有一個hashtag受到網友們的熱烈參與，就是「#どれだけのミスをしたかを競うミス日本コンテスト」，其內容主要是各個網友們分享自己曾犯過的蠢事，並比賽看看誰的更厲害。而有一名網友就分享了他剛來到東京時，從電車窗戶往外看到一間超氣派豪華的公寓，還夢想著有一天要一定要住進去，沒想到之後才得知原來那一棟建築物竟然是「東京看守所」。

而這則推文發出後也引起網友們的強烈共鳴，紛紛現身留言，分享自己對東京看守所也曾有過的美麗誤會，「不好意思，我第一次知道。坐電車上學的這25年之間，我都以為它是一棟很高級豪華的公寓」、「幾年之前我都還以為這是一棟附有停機坪的超厲害公寓」；此外，也有人開玩笑地留言：「什麼？國民幫忙付房租？我得趕快住進去才行」、「它不僅豪華，還有附三餐」。

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