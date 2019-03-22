古代女子愛美不要命！竟用「這東西」當粉底

2019年03月22日 07:00 賈恩祺

愛美之心人皆有之，現代許多女性出門都至少會塗上粉底、畫個眉毛，而古代的女子對於美的追求也不惶多讓，平時都會在臉上塗抹一些「化妝品」來讓自己看起來皮膚白皙、好看，但事實上古代女子用生命來愛美，所使用的化妝品裡竟藏有劇毒！

在《詩經》中對美女的描述幾乎都是「膚白如凝脂」，有句俗話說「一白遮三醜」，由此就可以得知在古代「皮膚白皙」是十分重要的審美標準，因此古代的女子為了增白，便會在臉上塗上用米粒磨製而成的「米粉」作為妝粉，但這個米粉的持久性卻不高，常常會因為出油或出汗而凝結成塊，所以後來古代女子們便開始使用鉛粉替代，厚厚的一層鉛粉讓她們的皮膚都非常白皙，但鉛畢竟是重金屬具有一定的毒性，用久了除了會上皮膚發青、發黃以外，甚至最後會因此而喪命。

而除了鉛粉以外，據傳還有少許的女子會將「水銀」燒製成妝粉，據傳蕭史替秦穆公的女兒弄玉提煉妝粉，於是利用水銀加上鉛粉製作成「飛雪丹」，塗抹上去的效果也會讓皮膚變得白皙，但水銀也是具有毒性的重金屬，長久用下來對人體也會有害。可能是古代的科學還不發達，所以才會有這麼多的女性不顧後果，紛紛都在使用這些具有毒性的化妝品，但隨著時代的進步，人們也逐漸淘汰了這些有毒物質，女性愛美再也不需要賠上性命。