鹹豆漿哪裡好吃？他抱怨像餿水 網曝內行吃法

鹹豆漿哪裡好吃？他抱怨像餿水 網曝內行吃法(圖翻攝自/爆廢公社)

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中式早餐不外乎就是燒餅、油條或豆漿等，深受不少饕客們喜愛，不過其中一種「鹹豆漿」卻常常引發討論，有人認為它看起來像餿水，口感很詭異，最近有一名男網友表示，女友很愛吃鹹豆漿，但看在他眼裡卻像「吃壞掉的食物！」，不過有鹹豆漿愛好者跳出來，曝光內行人的吃法。

一名網友在《爆廢公社》表示，自己是個不挑食的人，但卻無法接受吃鹹豆漿「女朋友在我面前吃爽爽，感覺她在吃壞掉的食物！」，此po文也引發討論，獲得不少人認同「鹹豆漿喝過一次，我個人認為...很像嘔吐的味道」、「我也覺得它是酸的，如果不酸我可以接受，要不然我覺得我在吃臭酸的東西」。

有的人則是光看外觀就無法接受「對我來說豆漿屬於甜的，就是應該要喝甜的」、「主要是外觀好詭異的感覺」、「我覺得很噁，超像我兒子吐奶的嘔吐物」、「這個我真的不行…看了就沒食慾」，也有饕客透露「好喝的其實很好喝，可以喝得出來一家店的功夫」。

有網友認為，鹹豆漿一定要加辣油，才會讓它的美味升級 有網友認為，鹹豆漿一定要加辣油，才會讓它的美味升級(示意圖/達志影像)

有不少鹹豆漿擁護者也曝光美味升級的吃法「基本款，不加辣油怎麼叫鹹豆漿」、「切點碎九層塔」、「要加香菜和蔥」、「白醋，辣油」、「辣油一定要。生蔥、辣蘿葡多一點更好吃，比較有料」、「生雞蛋、辣油、醋、沾油條。最好裡面有蝦米跟菜脯提味」、「加辣油跟醋，還有吃的時候咬到榨菜。真的超讚！」。

文章來源：爆廢公社

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