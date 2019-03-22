流浪漢精通論語、左傳爆紅 傳奇身世解密

流浪漢精通論語、左傳爆紅 傳奇身世解密（圖／翻攝自網易）

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52歲流浪漢沈巍熟讀四書五經，張口就能引經據典，因此一夕爆紅。（影片取自YouTube/大師在流浪）

上海一名52歲流浪漢沈巍，因為精通《論語》、《左傳》、《戰國策》等書籍，張口就能引經據典，因此一夕爆紅，坊間傳言他畢業於復旦大學，因為妻女過世而精神失常，流落街頭，被封為「流浪大師」。不少網美為了蹭熱度，更是圍著他拍照，讓他飽受困擾，如今他接受媒體訪問，解開了超玄的身世之謎。

一身髒亂、蓬頭垢面的流浪漢沈巍，精通四書五經、飽讀詩書，經常窩在地鐵站讀《論語》、《尚書》等書籍，對於《詩經》、《春秋》、《易經》更有著獨特又犀利的見解，不過因為喜愛與路人交流，被過往行人拍下不少影片PO網，因而一炮而紅。

沈巍有多紅？一名直播主直言「誰能拍到這位流浪大師，誰就能火、就能漲粉絲！」不少網美、網紅為了蹭熱度，特意找他直播，圍觀人數多達100至200人。對於他的傳言更是滿天飛，有人指他出身自名校復旦大學，也有人說他之所以流落街頭，全是因為妻女過世後精神失常，也有人起底他是上海徐匯審計局的公務員。

面對一夕爆紅及不實謠言，讓沈巍飽受困擾，對著媒體大吐苦水「早上剛醒來就發現幾十個人在等著我，他們拿著手機對著我拍，我很不喜歡，說句功利的話，他們拿我掙錢，也沒有分給我啊，打擾了我的生活，我這兩天都不敢在地鐵看書，全是人圍著。」

他透露，自己並非復旦畢業，家裡尚有親人，妻女車禍過世更是無中生有，只因為認同垃圾分類理念，無奈家人卻不理解他，才流浪街頭，甘願做個流浪漢。

上海流浪街頭的國學大師。（影片取自YouTube/視頻搬運剪輯）
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