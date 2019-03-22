誤以為船殘骸！澳岸邊驚見巨型翻車魚 專家憂心

誤以為船殘骸！澳岸邊驚見巨型翻車魚 專家憂心(圖翻攝自推特/Dark Horse Rider)

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海洋館裡能看見各種魚類，但若在岸邊發現巨型翻車魚，總是會嚇壞不少人。近日有民眾在墨累河(Murray River) 岸邊，瞥見一個巨型異物，起初以為失事船隻殘骸，走近看才發現，是一條長約1.8公尺的翻車魚屍體，而專家指這種類鮮少出現於澳洲，非常不尋常。

葛勒拉克（Linette Grzelak）18日上傳照片，寫下「起初我還不信這是真的，直到上網查翻車魚資料才相信」，只見一條非常巨大的翻車魚，已死去的躺在岸邊，她指丈夫瓊斯（Steven Jones）與朋友在工作時，發現了翻車魚的屍體，當時還誤以為是船隻殘骸。

葛勒拉克形容，翻車魚身體非常重，而且皮膚像犀牛一樣粗造。而南澳州立博物館(South Australian Museum）主管福斯特（Ralph Foster）表示，此品種的翻車魚在澳洲南部極少出現，目測這隻翻車魚約1.8公尺，屬於中型體型，體型大的翻車魚，甚至能撞翻遊艇。

而福斯特更說，這種翻車魚極少出現在澳洲南部，多生活於美洲和亞洲，較溫帶或熱帶的水域，而且會與海岸邊保持距離，除了亞洲部分地區外，普通漁夫都不會捕捉牠們，直呼非常罕見，而雌性翻車魚每次能產下3億顆卵，因此沒有瀕臨絕種的危機。

不過美國加州海邊於2月19日，也曾出現一隻「騙子翻車魚（Hoodwinker Sunfish）」的屍體，長達2.1公尺，僅出現於澳洲、紐西蘭等南半球地區，首次在北半球出現，這也讓科學家們非常好奇，牠是如何穿越赤道至美國西岸，且這是近2個月來，第2起在不該出現的海域中發現翻車魚，對此也感到憂心。

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