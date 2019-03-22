以為嫁給聾啞男 妻滑到夫唱歌片才知被騙62年

以為嫁給聾啞男 妻滑到夫唱歌片才知被騙62年(示意圖/達志影像)

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婚後若覺得不適合，大多數人會選擇離婚，但有人為維持婚姻關係，竟裝聾啞62年。美國康乃狄克州（Connecticut）一名84歲老翁，婚後覺得妻子太聒噪，於是裝聾作啞62年，直到妻子意外看見丈夫唱歌影片，才知道自己被騙了，氣得上法院訴請離婚，後悔的說「我真的是太傻了」。

康乃狄克州法院近日審理一起奇葩離婚案，80歲妻子朵西(Dorothy)與84歲丈夫道森(Barry Dawson)結髮62年，兩人擁有6名孩子及13個孫子、孫女，看似家庭生活美滿，但朵西近日淚訴，婚後她一直以為丈夫是聾啞人士，沒想到一切都是騙局。

朵西表示，這62年來丈夫從未說過話，因此以為對方是聾啞人士，豈料近日她在觀看YouTube時，意外發現道森在酒吧唱歌的影片，這時她才知道，丈夫竟是故意裝聾啞，「兩年前我甚至為了丈夫去學手語，嘗試與他溝通，但他卻完全看不懂，甚至還解釋是因為他視力不好，我竟然還相信他」，更驚人的是，道森裝聾啞62年，家中其他成員都沒人懷疑過。

夫妻倆上法院後，道森的律師解釋「他會裝聾啞是有苦衷的，因他認為妻子太聒噪，唯有這個方法，才能維持兩人的婚姻」，道森也提到，自己的個性較沉默，並非故意要欺騙妻子「我要是不裝作聾啞，大概60年前就離婚了，我是為了這個家」。朵西對此難以接受，認為自己被騙了一輩子，堅持要與道森離婚，並要求精神損失費、贍養費等。

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