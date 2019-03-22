「越南瑤瑤」消失4年！復出模樣曝光 網看傻

「越南瑤瑤」消失4年！復出模樣曝光 網看傻（圖／翻攝自臉書）

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Elly Tran在2009年時因為一張爆乳照一夕成了網紅。（影片取自臉書）

還記得有「真人版娜美」之稱的「越南瑤瑤」Elly Tran嗎？2009年時因為一張爆乳照一夕成了網紅，不僅曾奪下越南2012年最佳女演員殊榮，2015年還爆出結婚生子，淡出螢光幕，如今4年過去了，她為了復出，動作頻頻，最新近照曝光更是判若兩人，讓不少粉絲看傻。

Elly Tran 原名阮金紅（Nguyễn Kim Hồng），1993年出生的她是位美國籍的中越混血兒，16歲時因為不科學的火辣「童顏巨乳照」紅遍全球，更被網友封為「越南瑤瑤」。當時她勇闖兩岸三地，也曾拍過廣告及遊戲代言人，不過2014年發生越南排華暴動，大批大陸網友湧入她的微博洗版叫罵，演藝事業連帶受到影響。

事後她神隱了一段時間，直到2015年又開始浮出水面，才知道原來她去生孩子了，不過產後的她身材依舊火辣，唯獨稚嫩臉蛋尖得不自然，被網友質疑進廠維修。如今她宣布復出螢光幕，不但大動作宣布要拍戲，也考慮出唱片，近照曝光更讓眼尖的網友直指不只眼睛變圓、鼻子變挺，嘴唇也更加豐厚。

「越南版瑤瑤」當年以這張照片聞名天下。(圖/reddit) 「越南版瑤瑤」當年以這張照片聞名天下。(圖/reddit)
「越南瑤瑤」消失4年！復出模樣曝光 網看傻 有別於過往的稚嫩模樣，Elly Tran變得更加美艷動人。（圖／翻攝自臉書）
「越南瑤瑤」消失4年！復出模樣曝光 網看傻 Elly Tran再度宣告復出，五官變得更加精緻。（圖／翻攝自臉書）
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