特製餐椅給愛犬遭轟虐待 主人淚訴原因網慚愧

2019年03月22日 14:38 鄭玉如

this dog has a digestive issue so his family made him a chair so that he can actually eat 😭 pic.twitter.com/CDAHa6eHsM — ˗ˏˋ tony ˎˊ˗ (@stfutony) 2019年3月12日

在急著指責他人前，先搞清楚原因再下定論。美國內華達州一名狗飼主，替她的愛犬特製「毛孩專用吃飯椅」，將狗當成嬰兒一樣，讓牠坐在餐椅上用餐，而她將照片分享至網路後，卻引發網友撻伐，有人認為她多此一舉，飼主之後難過的說出原因，讓網友們感到慚愧。

狗主人葛瑞絲（Grace Jones）日前上傳愛犬吃飯照，只見牠坐在兒童吃飯椅上用餐，雙腳則向前伸直，像小孩在吃飯一樣，豈料照片釋出後，網友認為這根本是虐待動物，指這樣的坐姿會造成動物脊椎不適，而葛瑞絲也難過的說出真相，由於黛西（Daisy）是一隻10歲老狗，多年前被診斷出罹患肌肉無力症。

這個症狀也使黛西骨骼肌無力，甚至併發巨食道症，導致牠無法正常進食，因此葛瑞絲才會為牠訂製坐椅，沒想到卻引發討論，而網友們得知真相後，也都感到非常抱歉，事後葛瑞絲透露，黛西去年過世後，他們決定捐出這張餐椅，給有類似病狀的狗使用，以黛西的名義遺愛人間。