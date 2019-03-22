女童「齜牙咧嘴」睡翻 網笑噴：還能呼吸嗎？

2019年03月22日 15:39 李珮雲

香港人生活步調快，即便港鐵車站與車站之間的距離不算遠，但因為太過於疲憊，在車廂上睡死的情況也算人之常情，網路上有一個名為「mtrsleeper」的帳號，專門蒐集香港人在港鐵上睡翻的醜照。其中有一位女童窩在媽媽身上，頭靠壓克力擋版睡死，齜牙咧嘴的畫面曝光後逗樂一票網友。

IG帳號「mtrsleeper」專門收集香港人在地鐵上睡翻的醜照，日前專頁上發布一張照片掀起網友熱議，畫面中可見一名留著妹妹頭的女童，坐在媽媽腿上，頭靠著壓克力透明擋版，陷入夢鄉沉沉睡去，不過或許是因為全然放鬆的關係，女童的臉頰受到嚴重扭曲擠壓，呈現齜牙咧嘴、鼻孔只剩一邊孔洞能呼吸的滑稽模樣。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這還能呼吸嗎？」、「我笑到不行」、「這根本是我女兒翻版！」、「妹妹醒來發現被拍應該會哭吧」。

不過也有人認為，該專頁對照片當事人相當不尊重，在別人不知情的狀況下公開睡覺醜照，恐侵犯隱私權。對此，版主表示只是想博君一笑，若是當事者要求他們刪去照片，他們都很樂意。

疲憊的旅人在港鐵上的睡姿五花八門。（圖片翻攝自IG/mtrsleeper）

一個個奇葩睡姿讓人看了會心一笑。（圖片翻攝自IG/mtrsleeper）