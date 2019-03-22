谷歌街景驚見男子「四腳朝天」 全世界都好心疼

2019年03月22日 16:17 賈恩祺

Google Map的街景功能非常方便民眾事前查路，但卻也常常給人們帶來意外的驚喜，有很多有趣的人事物都會在不經意間被街景車給拍到。近日，有網友又發現街景功能所記錄下來的「疼痛瞬間」，讓所有看到此景的網友們都紛紛替畫面中的男子感到心疼。

街景意外拍到男子摔下樓梯的過程(圖/翻攝自Reddit)

一名網友在論壇《Reddit》中分享了一段Google街景的影片，而街景所呈現的是位於美國紐澤西（New Jersey）霍博肯（Hoboken）的某一處街道，路旁的一個階梯上原本站著一名身穿駝色衣物的男子，看起來姿勢有些怪異，而當街景前進時，回頭再看向那個階梯，就會發現男子竟從階梯上摔了下來，網友們看到這張照片後也似乎跟著男子一起感受到疼痛，紛紛留言表示心疼，有些人則開玩笑地吐槽，「講真的，這看起來挺痛的」、「Hobo-Ken（音似Broken），是你嗎？」、「十年讀書無人曉、，一摔成名天下知啊！」、「全世界都知道他摔的這一跤了」、「雖然不應該，但是還是覺得有點搞笑」。

事實上在過去Google Map的街景圖就不時被人發現拍攝到人跌倒或是出糗的畫面，也有人透過街景功能再次看到已經過世家人的身影，街景功能不僅帶給人們方便，也帶來了溫馨、歡笑與一些讓人尷尬的時刻。