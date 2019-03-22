日本阿伯穿這件逛夜市 網淚讚：日本人真惜情

日本阿伯穿這件逛夜市 網淚讚：日本人真惜情（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

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2011年3月11日，日本東北發生規模9.0地震，隨後引發近10公尺高的大型海嘯，造成距離震央最近的福島、岩手、宮城等縣遭受重創，累積逾1.5萬人死亡、2553人下落不明。台灣人為此慷慨解囊，捐出的「義援金」超過200億日圓（約58億元台幣），善款位居全球第一，日本人為此感動萬分，直至今日仍把感謝掛在嘴邊。

就有網友昨（21日）在臉書不公開社團《爆料公社》上傳一張照片，並PO文表示，「逛士林夜市的時候遇到日本觀光客把這個穿在身上，超可愛的日本阿伯～」畫面中可見，一名頭髮花白、穿著深色上衣的日本阿伯在外衣上罩著一塊白布，上頭用簽字筆寫道「感謝東北地震救災捐贈，我永遠不會忘記！」

畫面曝光後不少網友為之感動，紛紛留言大讚「日本人很懂的感恩」、「捐款一次感恩一生」、「這感謝狀持續好久耶，日本人真惜情」、「有種噴淚的感覺」。

也有人分享赴日旅遊的難忘經驗「我去東京食堂吃飯，隔壁日本人一聽到我是台灣人，馬上來跟我握手」、「去澳洲打工度假的時候，日本女室友也是抓著我一直說謝謝我們國家的捐贈，謝了十幾分鐘…」。

日本阿伯穿這件逛夜市 網淚讚：日本人真惜情 日本阿伯在外衣罩著一塊白布，上頭用簽字筆寫道「感謝東北地震救災捐贈，我永遠不會忘記！」（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

文章來源：Facebook/爆料公社

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