絕美「淺藍碎冰」超夢幻！彷彿真實版冰雪奇緣

2019年03月22日 17:54 賈恩祺

大自然的力量十分奧妙，創造出許許多多讓人嘆為觀止的「藝術品」。近日，由於春季的到來，美國原本結冰的湖面開始融化，有人就在五大湖之一的密西根湖目睹了絕美的畫面，淺藍色的碎冰層堆疊在湖面上，宛如迪士尼電影《冰雪奇緣》的真實重現。

綜合外媒報導，這組令人驚豔的照片是由《MLive》的攝影師在密西根當地南黑文碼頭（South Haven）所拍攝的，而之所以會出現這樣的景觀，就是因為氣溫逐漸上升，湖水也跟著迅速融化，而底下的湖水便把這些碎冰不斷地往上推向水面，而後碎冰與碎冰相互堆疊，才產生了這樣的神奇又美麗的奇特景觀，淺藍色的一塊塊碎冰層層堆疊，像極了《冰雪奇緣》的場景在此處真實上演。

而這樣的景色自然也吸引了許多民眾前往觀賞，但美國海岸警衛隊也提醒民眾最好不要太過靠近，更不要試圖在冰面上站立甚至行走，儘管這些冰看起來相當穩固，事實上卻存在著安全的風險，「沒有冰是安全的，特別是在一年的這個時候，這些冰肯定都在融化和碎裂當中」。