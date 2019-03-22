越南青澀美少女神似周子瑜！大眼甜笑網友全融化

2019年03月22日 19:55 賈恩祺

美少女不只給人元氣滿滿的感覺，她們甜美的笑容也融化了許多人的心。越南一名20歲的美少女在高中畢業典禮時，被同學拍下了身穿越南傳統服飾的照片並分享到網路上，沒想到竟意外爆紅，而她青澀可愛的的笑容與長相擄獲了不少男網友的心。

這名美少女本名叫做Nguyễn Bùi Nam Phương，目前居住在越南的胡志明市，在網路上爆紅後，Nam Phương也開始朝向模特兒的道路發展，拍攝了許多陽光甜美的寫真照片，而她擁有一雙水汪汪的大眼睛，長相也非常清新可愛，有網友便覺得她十分神似韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜，而將她稱為「越南周子瑜」。

Nam Phương在學生時期就已經是校花了，她曾在2017年參加過「越南青年小姐」的選美比賽並成功獲獎，在2018年也參加了「Miss Teen 2018」的比賽。儘管在照片中Nam Phương看起來是個活潑開朗的女孩，但過去的她卻非常害羞內向，最後她慢慢克服了這項心理障礙，才有了現在勇於在各個比賽中展現自己的Nam Phương。

此外，因為父親早逝的關係，Nam Phương是由媽媽一手帶大的，也因為這樣的家庭環境造就了Nam Phương成熟溫柔的性格，她不僅會做飯還喜歡照顧孩子，Nam Phương跟家人們也時常會到醫院或寺廟中擔任志工幫助別人，對於未來的夢想Nam Phương也透露除了想要成為演員或主持人，也想要變成和媽媽及姐姐一樣堅強的女性。