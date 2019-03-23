嫩妹愛上74歲阿公 羞曝情趣「像年輕人一樣」

2019年03月23日 15:09 鄭玉如

兩人受訪時，不難看出感情相當的好(影片來源/youtube/Info LIGA Ivanjica)

相差53歲的愛戀，總是備受外界討論。塞爾維亞一名21歲嫩妹，從小就認識隔壁阿公級鄰居，豈料兩人相處後，竟意外產生感情，更打算在今年9月結婚，不畏懼外人的眼光，未來還計畫生孩子，而嫩妹也害羞曝光兩人情趣，直呼像年輕人一樣。

根據《太陽報》報導，21歲博丹諾維克(Milijana Bogdanovic)從小就認識74歲波席克(Milojko Mikan Bozic)，但兩人始終沒有交集，直到一次波席克因動心臟手術，丹諾維克與附近鄰居負責輪流照顧他，豈料兩人也產生了情愫，很快就決定交往，丹諾維克透露，因為她從以前就比較喜歡老男人。

丹諾維克提到，由於她認識的男性不多，而她過去對象都比她年長，起初她是被波席克的外表所吸引，進一步認識後感覺很契合。對於兩人性事方面，丹諾維克則表示，儘管波席克在去年12月時，曾動過心臟手術，但在床上的功夫仍不成問題，兩人天天都會翻雲覆雨一番，波席克就像年輕人一樣，完全不需要靠藥物。

而波席克與前妻生下3子，而且已都是40歲、35歲和30歲的成年人，還有2個孫子，分別是13歲和11歲，波席克也透露，沒想過自己還能擁有第二春，相信他們的婚姻會很幸福，兩人也預計在今年9月結婚，不過由於當地教堂不接受相差15歲以上的情侶，因此兩人僅能登記結婚，不過女方的家人，並不怎麼同意這門婚事，這也成為丹諾維克心中的遺憾。